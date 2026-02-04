俳優の佐藤二朗が４日、都内で行われた映画やドラマの発展に貢献した人、作品を表彰する「２０２６第５０回エランドール賞授賞式」に出席した。佐藤はその年を通じて、大きな飛躍を遂げた俳優に贈られるエランドール賞を受賞。「昔からキラキラした人が受賞するイメージがありますから、こんなキラキラした賞を僕が取れて良かった」と笑顔。「この賞をいただだけてありがたいしうれしいし、光栄」と喜びを爆発させた。その