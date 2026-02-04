石川県内では公務員獣医師の不足が常態化しています。この流れに歯止めをかけようと、県は4日、獣医師学部をもつ大学と協定を結びました。ペット医療とは異なる「獣医師」の現場を取材しました。4日に石川県庁を訪れたのは、獣医学部を持つ神奈川県の麻布大学の学長たち。獣医師育成のための職場実習や、リクルート活動に関する締結書が交わされました。石川県・馳 浩 知事：「県民生活を経済的な面からも支えている、動物の