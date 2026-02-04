２５年のチャンピオンズＣで１１着に敗れたシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が、戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝との新コンビでフェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）へ向かうことがわかった。キャロットクラブが４日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、１月２９日に美浦トレセンへ帰厩している。フェ