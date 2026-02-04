プロントコーポレーションは2月17日から、「アイス桜わらび餅ラテ」を含む春限定ドリンク3種および「桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜」(単品:825円/ドリンクセット:1,177円)を「PRONTO(プロント)」のカフェタイム(モーニング/サカバタイム除く)にて販売する。春限定ドリンク3種「【Pラテ】アイス桜わらび餅ラテ」(R:748円/L:891円)は、デザート感覚で楽しめるパフェをイメージした「Pラテ」シリーズの1つ。ピンクに彩られ