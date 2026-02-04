牝馬クラシック有力馬の乗り替わりにＳＮＳでは驚きの反応が寄せられている。１番人気の阪神ＪＦで５着に敗れたアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）を所有するキャロットクラブは４日、次走で予定している桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は武豊騎手とコンビを組むと発表した。同馬は北村友一騎手を背に昨年７月の福島でデビュー。後方からまく