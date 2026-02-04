2月4日は、暦の上では立春。日中は春の兆しが、感じられたかと思いますが、朝は冷え込みました。最低気温は、名古屋で-1.8℃と今季最低。 【写真を見る】真冬の絶景｢ダイヤモンドダスト｣ 見られるのは1シーズンに数回だけ… －18.5℃を観測した岐阜･高山市六厩 一方、標高約1000mの岐阜県高山市荘川町六厩は、冷え込む地域としてし知られ、-18.5℃！冷凍庫と同じくらいの気温です。この気温なら、絶景のダイヤモンド