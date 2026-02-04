遺体を遺棄したとされる現場井原市 男性の遺体を岡山県井原市の山中などに遺棄したとして、岡山市の建設作業員2人を含む男4人が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで和歌山県警に逮捕されたのは、岡山市中区に住む建設作業員の男（53）と男（26）、住所不定の2人の男の合わせて4人です。 和歌山県警によりますと、男（53）らは2023年の12月末ごろ、和歌山県白浜町の住宅からこの家に住む建設作業員の大上功一さん（40