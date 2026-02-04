J1ファジアーノ岡山の森井悠社長と選手らが伊原木知事を訪問 2月8日の開幕を前に、J1ファジアーノ岡山の森井悠社長と選手らが岡山県庁を訪れ、特別シーズンでの躍進を伊原木知事に誓いました。 （ファジアーノ岡山／森井 悠 社長）「一戦一戦しっかり戦えるよう日々のトレーニングにもしっかり臨んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いします」 J1初挑戦の昨シーズンは全