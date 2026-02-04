衆議院選挙は2月8日が投開票です。前回、戦後2番目の低さとなった投票率を上げようと、若者たちが中心となって活動しています。 「選挙事務従事者」と書かれた腕章をつけ、説明を聞く若者たち。どこか緊張した表情です。福岡県久留米市の久留米大学御井キャンパスには4日、この日限定で期日前投票所が設けられました。■大学生「候補者氏名をご記入ください。」大学の教職員や地域の人たちが一票を投じていたこの場所の運営を担