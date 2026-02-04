東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 26847.32（+12.55+0.05%） 中国上海総合指数 4102.20（+34.47+0.85%） 台湾加権指数 32289.81（+94.45+0.29%） 韓国総合株価指数 5371.10（+83.02+1.57%） 豪ＡＳＸ２００指数 8927.83（+70.78+0.80%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83829.19（+90.06+0.11%） ４日のアジア株は軒並み上昇。米政府一部閉鎖が解除されたことや貴金属市場が落ち着い