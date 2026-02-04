ドル指数は小動き、前日のレンジ内で推移＝ロンドン為替 ドル指数はやや低下。本日これまでのレンジは９７．３０９から９７．４６３までと、前日NY終値９７．４３７を小幅に下回っている。前日のレンジ９７．２９８から９７．６９２のレンジ内にとどまっている。 円安でドル円の上昇が目立つなかで、ユーロドルとポンドドルは上昇している。 ドルインデックス＝97.38(-0.06-0.06%)