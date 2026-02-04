2月4日は二十四節気のひとつ「立春」です。県立牧野植物園では、ひと足早く春の訪れを告げる早咲きのサクラが見ごろを迎えています。濃いピンク色の花を咲かせるサクラ。高知市の県立牧野植物園で見ごろを迎えている「リュウキュウカンヒザクラ」です。カンヒザクラの園芸品種で釣り鐘型の可愛らしい花を咲かせています。今年は先月末頃から咲き始めました。4日の県内は朝は冷え込んだものの、黒潮町佐賀で16.5度、四万十市中村で1