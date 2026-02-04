ユーロ圏１０年債利回り格差仏５８、伊６０ｂｐと前日並み水準継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ2.869 フランス3.446（+58） イタリア3.468（+60） スペイン3.23（+36） オランダ2.939（+7） ギリシャ3.458（+59） ポルトガル3.216（+35） ベルギー3.381（+51） オーストリア3.161（+29） アイルランド