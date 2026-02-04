2024年9月、香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し3人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の2回目の裁判が2月4日、高知地裁で開かれ事故当時の男の状況が明らかとなりました。過失運転致死傷の罪に問われているのは高知市瀬戸東町の無職竹粼壽洋被告（61）です。起訴内容によりますと、竹粼被告は2024年9月21日午後、香南市の東部自動車道で普通乗用車を運転中に対向車線にはみ出し、前から