収穫前のハナビラタケを運ぶスタッフ。（石家荘＝新華社記者／岳文婷）【新華社石家荘2月4日】中国北方で本来は農閑期に当たる冬を迎えても、河北省邢台市新河県のキノコ生産者らは忙しい日々を送っている。地元の衆楽種植専業合作社（協同組合）にはコンテナ型のスマート栽培ユニット数十基が整然と並び、キクラゲの一種、金耳やハナビラタケなど南方原産の希少な食用キノコが栽培されている。合作社の責任者、崔