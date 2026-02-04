ミラノ・コルティナ五輪・女子スピードスケート日本代表の郄木美帆選手がミラノ予想図を発表。しかしそこには“白紙”の回答がありました。オリンピック2大会連続金メダル、日本女子史上最多となる7個のメダルを獲得した華々しい経歴を持つ郄木選手。4年前、北京五輪へ挑む直前は、「金メダルを取りに行くための戦いをしたい」と自信をみせていましたが、今回は「世界の中での立ち位置が平昌五輪や北京五輪の時とは違