セレッソ大阪は4日、7日のG大阪戦（ヤンマースタジアム長居）で開幕する百年構想リーグをMF田中駿汰（28）とDF畠中槙之輔（30）の2人主将体制で戦うと発表した。田中駿は2年連続の主将。移籍1年目だった畠中は4人のリーダーシップグループの一員としてチームを支えていた。田中駿は「昨シーズンに引き続き、キャプテンを務めさせていただきます。畠中選手と共に、協力しながらチーム全員が同じ目線で歩んでいけるように、自分