「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）ご当地アイドルの「ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪」が、阪神の宜野座キャンプに訪れた。特設ステージではライブも行い３曲を披露した。「ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪」は昨年９月、ＳＧＬスタジアムで行われたファーム公式戦で始球式を行った。今年も１月１７日阪神淡路大震災関連イベントでは掛布雅之ＯＢ会長、高橋遥人投手とともに、炊き出しを行っていた。リーダーの森島みなみ（みいな）は「結