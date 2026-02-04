全国中学校スキー大会第2日は4日、長野県野沢温泉で行われ、アルペン女子大回転は堤柚葵（北海道・岩見沢光陵）が合計1分43秒09で優勝した。ノルディックのジャンプ（ヒルサイズ＝HS61メートル）の男子は竹田葵（新潟・妙高高原）が合計224.8点、女子は安立寿音（北海道・札幌ジャンプスポーツ少年団）が合計219.3点で勝った。距離の男子5キロクラシカルは中嶌永遠（岩手・奥中山）、女子3キロクラシカルは田中希果（長野・城