お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。若手芸人が昨年のM―1グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」に影響を受けていることを明かした。この日はお笑いコンビ「チョコレートプラネット」がゲスト出演。長田庄平が「たくろうがめちゃくちゃ面白くて。ああいうのも大好きなので」とたくろうを絶賛すると、土屋伸之は「なんか似ているかもね」