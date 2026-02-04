３月に行われるＷＢＣの日本代表の最後の１枠に、吉田正尚外野手（レッドソックス）が選出され、全３０選手が出そろった。侍ジャパンの出場選手最年長は投手の菅野智之（オリオールズからＦＡ）の３６歳で、野手最年長は捕手のヤクルト・中村悠平の３５歳。最年少は前回大会と同様に中日・高橋宏斗で２３歳。野手最年少はミレニアムイヤー生まれの広島・小園海斗内野手と阪神・森下翔太外野手の２５歳。全３０選手の平均年齢は