土居志央梨（33）と戸塚純貴（33）が4日、インスタグラムを更新。この日、NHKがキービジュアルと追加キャストを発表した、メインキャストを務める24年度前期連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフ「山田轟法律事務所」の放送が、3月20日午後9時30分からに決定した喜びと意気込みをつづった。「山田轟法律事務所」は、伊藤沙莉（31）演じる主人公・猪爪寅子の明律大の同期の、土居が演じる男装の弁護士・山田よねと戸塚が演じる轟太