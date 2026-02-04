日本サッカー協会(JFA)は4日、「4 Nations Tournament」(ポルトガル・アルガルベ)に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。活動期間は9日から19日まで。12日の第1戦でU-16ポルトガル代表、14日の第2戦でU-16ドイツ代表、17日の第3戦でU-16オランダ代表と対決する。背番号10は、FC東京で活躍した梶山陽平氏(現FC東京U-18コーチ)の息子であるFW梶山蓮翔(FC東京U-18)に決定。鹿島アントラーズジュニアユースから最多4名が選ばれ