LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¿¼Ìë¤ÎÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢ÁÇ¼ê¤ÇÀã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ò³Ú¤·¤àÌµ¼Ùµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①¿¼Ìë2»þ¡¢Àã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÎå¤à¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥¦¥ó¥Á¥§②Àã¤ÎÃæ¤Ç¥«¥º¥Ï¤È¡Ö½éÀã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×③ºÇ¿·Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ¢£¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡¢Àã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÌ´Ãæ ¥¦¥ó¥Á¥§