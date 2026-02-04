日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 276( 276) TOPIX先物 3月限88(88) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225ミニ 3月限1067(1067) ◯みずほ証券