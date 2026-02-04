日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限4850(1914) TOPIX先物 3月限1475(1125) 日経225ミニ 2月限 296( 296) 3月限4217(4175) ◯大和証券 限月取引