日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33(33) ソシエテジェネラル証券 8( 8) UBS証券 5( 5) SBI証券 1( 1) BNPパリ