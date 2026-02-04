日経平均株価 始値54250.41 高値54459.41 安値53965.51 大引け54293.36(前日比 -427.30 、 -0.78％ ) 売買高28億3262万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆5794億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反落、半導体製造装置関連などの下げが反映 ２．前日の急騰の反動、米ハイテク株安が利益確定売