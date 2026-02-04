●「立春」迎えて そろそろスギ花粉飛散始まる季節に●あす5日(木)は曇りがちの天気も 引き続き春先の暖かさ●週末は寒波襲来 日曜日は市街地でも積雪・凍結エリア拡大のおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 二十四節気「立春」のきょう4日(水)は、朝は少々冷え込んでいましたが、日中は柔らかな日差しとともに13～14度くらいまで気温が上がり、大体3月中旬並み。暦通りの、春の訪れを感じるような過ごしやすさとなりました。