【速報】堺市西区の住宅浴室に78歳女性の変死体　死因は溺死も…頸椎や両手を骨折　顔などにアザ　事件に巻き込まれたか　大阪府警が捜査 MBSニュース

大阪の住宅浴室で78歳女性が変死 両手は骨折、顔や手などにアザ

  • 大阪府堺市の住宅の浴室で、住人の78歳女性が変死しているのが見つかった
  • 死因は溺死と判明し、頸椎や両手に骨折があったほか、顔などにもアザも
  • 両手の骨折は、体を防御した際にできたものとみられている
