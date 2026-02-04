俳優の土屋太鳳さんが2月3日、自身のインスタグラムを更新し、31歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、姉でタレントの土屋炎伽（ほのか）さんと一緒に豊川稲荷東京別院の節分会に参加したことを明かしました。 【写真を見る】【 土屋太鳳 】31歳の誕生日に豊川稲荷の節分会に参加裃姿で姉・炎伽と姉妹ショット公開『31』という数字に「何かが始まる数字のような気がして」土屋さんは「スノームーンの夜が明けて、