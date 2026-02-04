今回の選挙では、ほとんどの国政政党が消費税減税を掲げています。ただ、経済界からは「代わりとなる安定財源が十分に提示されていない」などと不安視する声も上がっています。日本商工会議所小林健 会頭「一言で言えば、非常に慎重に検討すべきである、消費税減税は」「非常に慎重に検討すべき」とクギを刺したのは日本商工会議所の小林会頭。ほとんどの国政政党が消費税の減税を訴えていますが、必要な財源は最低でも5兆