2月8日に投開票が行われる衆議院選挙の期日前投票が進んでいます。期日前投票は、仕事や旅行などで投開票日に投票に行けない有権者のためのもので、投開票日前日の7日まで、原則午前8時半から午後8時まで受け付けられています。総務省によりますと、1月28日から2月1日までで、全有権者の4.41％にあたる456万2823人が期日前投票を済ませています。今回は、一部地域での大雪の影響などで、入場整理券の発送が遅れているケースもあり