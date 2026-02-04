先週末から日本公開を迎えた逃走型デスゲームアクション『ランニング・マン』。病床の娘を救うため、“捕まったら即死亡”というイカれた“鬼ごっこ”「ランニング・マン」に挑むのは、グレン・パウエル演じる主人公ベン・リチャーズだ。本作の原作はスティーヴン・キングの小説で、1987年にはアーノルド・シュワルツェネッガー主演で『バトルランナー』として映画化された。シュワルツェネッガー版は、“愛すべきヘンテコ映画”