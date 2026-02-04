池田祐輝による漫画『サンダー３』がアニメ化され、7月よりフジテレビ「+Ultra」にて放送されることが決定。あわせて、ティザービジュアルとPVが解禁された。【動画】『サンダー３』がまさかのアニメ化ティザーPVが公開2022年に講談社「月刊少年マガジン」で連載が開始されると、瞬く間にSNS上でストーリー展開や画力が話題となり、「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた『サンダー３』のアニメ化が