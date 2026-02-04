春のシングル3作連続リリースを皮切りに、夏にカップリング・ツアーを行い、10月にメジャー1stアルバムをリリース、晩秋に東名阪QUATTROワンマン・ツアーを成功させるなど、2025年を全力で駆け抜けた終活クラブ。挑戦の連続となった1年を経て、彼らはさらなる進化を遂げてみせた。2026年が始まったタイミングで終活クラブのメンバー全員を招き、2025年の活動の中で得たものや最新シングル「THIS IS 運命」（2026年1月15日発売）に