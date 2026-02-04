「フェラーリ」という言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。数千万円という常軌を逸したプライスタグ、鼓膜を震わせる爆音、あるいは成功者たちの顕示欲の象徴――。富裕層の道楽であり、実用性とは対極にある非合理な乗り物として認識している人もいるかもしれない。実際、移動手段としてだけ見れば、これほどコストパフォーマンスの悪い買い物はないだろう。しかし、「フェラーリは価格や性能といった、表層的な指標