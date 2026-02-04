ロックンロールがいま動いている。“やばい”とか”きている”とかではなく、動いている。伝説や昔の音楽ではない、いまのロックンロールだ。中でも暴動クラブに興味を惹かれた。7インチレコードとCDのみのリリース展開でオリコンのランキングに入り、昨年のタワレコメンアワードでは「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」に輝き、メジャー・デビュー前にbounceの表紙に大抜擢された。そして驚くべきごとにCDショップ大賞2年連続入賞