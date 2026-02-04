Novel Coreが、2026年2月26日よりNetflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のエンディングテーマに新曲「Mountain Top」が起用されたことを発表した。「Mountain Top」は、Novel Coreが信頼を寄せる共同制作者・JUGEMをプロデューサーに迎え、完全書き下ろしで制作した1曲となっている。◆◆◆◾️Novel Core コメント『刃牙道』のエンディングを任せていただけたことを、心から光栄に思います