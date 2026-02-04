ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#5が3日放送された。番組後半では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。【写真】整形総額95万円の女子大生パチンコ店勤務のまい（24