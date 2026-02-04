◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン一瞬で突き抜けた。浜中俊騎手が「反応を見る感じ」と振り返ったコレオシークエンスのＣＷコースでの最終追い。メードス（５歳１勝クラス）を内から２馬身追走すると、序盤はわずかに行きたがる面を見せた。しかし、直線でフォームが整うと、手綱はほとんど動かないままで加速。内から並ぶ間もなくかわし、最後まで集中