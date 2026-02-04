ハンブレッダーズが、5月24日に大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場で開催する主催フェス＜GALAXY PARK in EXPO＞の第一弾出演者を発表した。2025年は、大阪城ホールにて開催し、9,500人を動員した主催フェス＜GALAXY PARK＞。今回はムツムロ アキラ（Vo, G）が生まれ育った街である地元・吹田市で初の野外で開催となる。今回アナウンスされたのは、時速36km、cinema staff、四星球、04 Limited Sazabys、そし