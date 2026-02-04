Ｊ１町田は４日までに２０２６年シーズンの下部組織の新体制を発表した。今年から新たに森村昂太氏（３７）がユースのコーチ、喜山康平氏（３７）がジュニアのコーチに加わった。森村氏は２０２３年までＪＦＬ・クリアソン新宿で現役を続け、Ｊリーグ通算３６２試合に出場。ＦＣ東京、水戸、北九州、福岡を経て、１５年からは町田でプレーし、合計で６シーズン在籍した。引退後はクリアソン新宿のＵ―１５の監督をしてきたが、