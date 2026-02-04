川崎は４日、半年間の特別大会・百年構想リーグの開幕戦（８日・柏戦、Ｕ等々力）に向け、麻生グラウンドで練習を公開した。＊＊＊１月のＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）で日本の優勝に貢献したＭＦ大関友翔（２０）は「試合もやってきた分、みんなより体は仕上がっている」と気合を示した。アジア杯を「他の国が２歳上の世代の中、（Ｕ―２１で臨んだ）自分たちが優勝できたのはすごく自信になった。刺激