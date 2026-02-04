ロックバンドのレッド・ホット・チリ・ペッパーズが、初代ギタリストの故ヒレル・スロヴァクを描くドキュメンタリーとは関係ないという立場を示した。ネットフリックスで配信される「The Rise of the Red Hot Chili Peppers」で、1988年に26歳で他界したヒレルについてのインタビューを受けているレッチリのメンバーだが、「制作面には一切関与していない」と声明を出した。 【写真】大物ロックバンド