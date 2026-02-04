倉敷市で街頭演説を行った高市早苗総理大臣岡山 衆議院選挙は終盤に入り、各党首が全国を回って支持の拡大を訴えています。自民党総裁の高市早苗総理大臣が倉敷市を訪れました。 （自民党総裁／高市早苗 総理大臣）「今回は内閣総理大臣の首をかけての解散です。高市内閣の今、訴えているがらっと変わった政策が間違いであれば高市退陣それで結構」 高市総理は岡山4区の自民党候補者を応援するため、倉敷市を訪れ