ブリストル・シティからハル・シティへ期限付き移籍した平河悠の状況一変25歳のMF平河悠は今冬にイングランド2部ブリストル・シティから同2部ハル・シティへと期限付き移籍した。新天地デビュー戦でいきなりアシストを記録するというインパクトを残すなど、状況を一変させた。現地メディアでも「最初の数試合でファンからの大きな期待を集めている」と報じられている。平河は2024年の夏に町田ゼルビアからブリストル・シティへ