１日、昆明の斗南花卉市場で売られているさまざまな花。（昆明＝新華社配信／梁志強）【新華社昆明2月4日】春節（旧正月）を間近に控え、中国雲南省昆明市の斗南花卉（かき）市場は、年越しに飾る花「年宵花」や切り花などを買い求める人々でにぎわい、さまざまな種類の花が好調な売れ行きを示している。１日、昆明の斗南花卉市場で花を選ぶ客。（昆明＝新華社配信／鄭益）１日、昆明の斗南花卉市場で花を準備する業者。（昆明＝