岡山大は4日、同僚の非常勤講師に、深夜に最長で約6時間電話するなどのアカデミックハラスメントをしたとして、60代女性教員を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は2025年12月25日付。プライバシーを理由に、教員の名前や肩書、所属学部は明らかにしていない。岡山大によると、24年4〜11月ごろ、教員は非常勤講師に対し、夜に2〜6時間にわたり電話で業務上の連絡をしたり、LINE（ライン）で大量のメッセージを送ったり