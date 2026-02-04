8日の衆議院選挙の投開票を目前に控え、党首討論をはじめ各党議員がテレビや動画サイトで激しい議論を交わしている。その中で、与野党議員の間で、消費税率が10%から12%になる可能性について議論が交わされ、ネットでは波紋が広がっている。 衆院選の争点の一つとなっているのが消費税減税だ。自民党は2年間限定で食料品を消費税の対象外にすることを掲げ、与党の日本維新の会も食料品の消費税を2年間ゼロにするとしている。一方